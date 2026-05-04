実業家の岸谷蘭丸氏が４日、ＹｏｕＴｕｂｅで、自身のネット記事が炎上していることに言及。その中に親に対する誹謗中傷があったことから「言っちゃいけないことがある」「この風潮はおかしい」と切実に訴えた。蘭丸氏はフジテレビ系「ぽかぽか」に出演したが、その時の発言がネット記事に。その中に「将来の夢は都知事」と、以前から言ってきたことを取り上げた記事があり、それがなぜか大炎上しているという。蘭丸氏は、こ