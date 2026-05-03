検索サービスの草分け的存在として1996年に創業した「Ask.com(Ask Jeeves)」が、親会社・IAC Inc.の検索事業からの撤退に伴い、2026年5月1日をもってサービス提供を終了しました。かつては月間1億ユーザーを抱えるサービスでNASCARのスポンサーもしていたことがありますが、近年は存在感が薄れており、「閉鎖されていなかったことに驚き」などと報じる声もあります。A Farewell to Ask.com | 25 Years of Curiosityhttps://www.ask