「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）「ＴＨＥＤＡＹやがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた東京ドーム決戦。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦する。日本ボクシング界にとっての歴史的な１日。ドームには著名人も多数観戦に訪れている。特に俳優陣は豪華なメンバー