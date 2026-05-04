カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のMT-Gシリーズから、カーボンとメタルをブラックで統一した新モデル「MTG-B4000B」「MTG-B4000BD」を5月15日に発売する。価格は「MTG-B4000B」が176,000円、「MTG-B4000BD」が203,500円。MTG-B4000BD キービジュアルMT-Gは、G-SHOCKの起源である樹脂素材とメタル素材を融合し、構造美を追求するシリーズ。新モデルのMTG-B4000は、蓄積された耐衝撃データを活用したAIを用いて開発したデ