お笑いコンビ「ちょんまげラーメン」の田渕章裕（40）が3日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。実家が有名企業であると明かされた。昨年、コンビ名を「インディアンス」から改名。新コンビ名の由来について田渕は、自身が思いついた“ちょんまげ”のワードに、相方・きむが発した単語を合体しようと決めた上で、「好きなもん何？」と問うたと説明。キムはあわてて「ラーメン」と返答し、ちょ