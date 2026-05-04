【バンコク＝吉形祐司、ワシントン＝栗山紘尚】イランのエスマイル・バガイ外務省報道官は３日、国営テレビの番組で、米国との戦闘終結に向けて提出した１４項目の新提案に「核問題は含まれていない」と明らかにした。米国から回答が届いたとしており、仲介国パキスタンを通したやり取りが続いている模様だ。バガイ氏は、「提案はレバノンを含む戦闘終結に特化されている。核問題は一切含まれていない」と述べた。提案では核問