慎重に選びたい『大型・高額な猫グッズ』 1.キャットタワー 「せっかく買うなら立派なものを」と思いがちなキャットタワーですが、実はサイズや形が合わないとまったく使われないこともあります。理由は、猫は「自分のテリトリーとして安心できるか」をとても重視するからです。 たとえば、天井近くまである大型タワーでも、設置場所が人通りの多い場所だと落ち着かず、結局登らない…。