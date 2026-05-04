読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！「ただの友だち」と言い張る彼氏と女友だちの近すぎる距離感に悩んでいた主人公。さらに、スマホを不自然に隠す彼の行動に違和感は募るばかり…。ついに堪忍袋の緒が切れた彼女は、ある行動に出てしまいます――。彼氏と女友だちの“近すぎる”関係サークルで出会った大好きな彼氏と付きあい始め、最初はとても幸せな毎日を送っていました。しかし、彼には以前から仲のいい女友だ