世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」RB大宮アルディージャは世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」の開催を記念した特別ユニフォームを着用しているが、その最終戦となる5月6日のJ2・J3百年構想リーグ第15節いわきFC戦で、選手の走行距離1キロメートルあたり3000円を寄付すると発表した。大宮は5月10日に世界中から約31万人以上のランナーが参加し、