【モンスターハンターワイルズ】 2月28日 発売 価格：9,900円～ ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズの最新作として、2025年2月28日に発売された「モンスターハンターワイルズ」。リリース当初はボリューム不足や最適化周りで賛否がわかれていたが、多くのアップデートを重ねたこ