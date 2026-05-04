親戚などからもらった大学入学祝いを入学する本人が自由に使えるようにするのか、それとも親が学費に充てるために管理するのか、迷うこともあるかもしれません。 大学入学時にはさまざまな費用がかかるため、入学祝いを学費に回せれば親としては助かるでしょう。しかし、受験を頑張った本人へのご褒美の意味合いで贈られた場合「自由に使いたい」と思うこともあるはずです。 本記事では、子どもがもらったお金を親が