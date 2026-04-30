平成のヒットチャートを席巻した人気グループのメンバーは、令和のいま一体どこへ向かおうとしているのか──。沖縄県那覇市で4月25、26日に開催された「島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭2026」。同イベント内で催された一般人参加型のカラオケ大会「飛びカラ」に、上原多香子（43）が突如登場し、会場を沸かせた。上原は他の参加者とともに、SPEEDの大ヒットナンバー『White Love』のダンスとコーラスを披露。現場にいたお笑