保育士とベビーシッターは、どちらも子どもを見守る職業ですが、年収や働き方に違いがあるようです。資格の必要性や働き方の違いが、待遇にどう影響しているのかは、転職を考えるうえで把握しておきたい要素でしょう。 今回は、保育士とベビーシッターの年収や働き方の違いについて解説します。 保育士とベビーシッターの年収の違い 保育士とベビーシッターはど