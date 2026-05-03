アイドルグループのメンバーとしてデビューを控えていた日本人練習生が、突如として姿を消し、警察が捜査に乗り出した。5月3日、韓国メディアによると、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）警察署は、アイドルグループの日本人練習生A氏に対し、詐欺の疑いで出国停止措置をとったことが明らかになった。【話題】NewJeansデビュー目前に突然“切られた”日本人練習生A氏は男性6人組アイドルグループのメンバーとしてデビューを目前にして