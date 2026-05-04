沖縄県那覇市「てんぶす広場」に設置されたポケモンマンホール（以下、ポケふた）が、イベント開催時に撮影できない状態になっていたことで賛否になっている。【写真】「気分がどん底」パイプ椅子に踏まれた状態の“ポケふた”「積極的に広報にご活用いただける自治体への寄贈を希望」4月18日、ポケふたを撮影するために「てんぶす広場」を訪問したXユーザーが、イベント会場に置かれたパイプ椅子に踏まれた状態のポケふたの画