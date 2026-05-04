7月31日〜8月2日に開催ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さん、木原龍一さんがプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」が7月末に始動。ロゴに隠された秘密がファンの間で話題となっている。4月17日にSNSで現役引退を表明し、同28日には引退会見を行った三浦さんと木原さん。今月1日には2人がプロデュースする新アイスショー「THE DESTINY」の今夏開催が発表され