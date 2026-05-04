タレントの渡辺満里奈さんが2026年5月4日にXを更新し、前日3日の投稿が誤解を招いていたとして改めて説明した。「朝起きたら、だいぶ誤解を招いていたようで」渡辺さんは3日の投稿で、「小泉さんは、徹頭徹尾かっこいい」とつぶやいていた。だがこの投稿に対し、「フルネームでお願いしたい」「誰だ。どの小泉だ」「フルネームで書かないと誤解が生じますよ」「一瞬ビビった」などの声が寄せられていた。渡辺さんは4日に改めてXを