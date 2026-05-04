開催：2026.5.4 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 1 - 4 [ドジャース] MLBの試合が4日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとドジャースが対戦した。 カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。 2回表、7番 アンディ・パヘス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツー