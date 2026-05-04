３日夜、和歌山県白浜町内で倒木があり、住宅の屋根を突き破る被害がありました。住民は無事だということです。ベッドルームをななめに貫き、ベッドの上まで一直線に達した木。 【写真を見る】あわや！天井を突き破った木破片がベッドに散らばる あわや何があった？ 白浜町や住民らによりますと、３日午後１１時ごろ、和歌山県白浜町で住宅の裏山の木が倒れ、木は屋根を突き破って室内に達しました。 木は寝室で就寝