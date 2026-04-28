ファッションセンターしまむらからスヌーピーの新作グッズが登場しました！（写真）毎日使いたい！【しまむら×スヌーピー新作】ポーチ＆エコバッグアパレルから雑貨まで幅広いラインナップの中から、今回は実用的なポーチとエコバッグをピックアップ。それぞれのデザインやサイズ感、使い勝手について詳しくレビューします。【しまむら×スヌーピー最新作】毎日使いたい実用的なアイテム2選をレビュー！1：ショッピングバッグ（PE