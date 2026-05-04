愛知県豊橋市のアパートで4日午後、外国人とみられる男が立てこもりました。午後5時半ごろに警察官が突入し、男の身柄が確保されました。捜査関係者によりますと、4日午後3時20分ごろ、豊橋市多米中町のアパートで、警察官が外国人とみられる男に声をかけたところ「入ったら殺すぞ」「刺すぞ」などと言って立てこもったということです。警察官が現場へ駆けつけ、周辺では広い範囲で規制線が敷かれ、アパー