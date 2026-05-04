夏に向けて着回せるアイテムを探しているなら、デニムシャツが正解かも。デニムトレンドが続くなかで、旬もこなれ感も両得できそう。1枚でさらっと着るのはもちろん、羽織りとしても使えるからコーデの幅がきっと広がります。特に【グローバルワーク】の半袖シャツは、二の腕をカバーしやすい袖丈や、軽やかな薄手素材が大きな魅力。これからの季節に頼れる1枚です。 さらりと着るだけでこなれカジュアル