【前後編の後編／前編からの続き】4月27日、Netflixは、占い師・細木数子氏の半生を描いた、戸田恵梨香主演のドラマ「地獄に堕ちるわよ」を配信開始した。2021年11月、83歳で細木氏は亡くなっているが、かつて視聴率女王の地位にもいた細木氏とは一体何者だったのか。いかにして彼女は上り詰め、そして表舞台から去っていったのか。後編では、細木氏と反社会的勢力の関わりについて報じる。（以下は2021年11月15日デイリー新潮記