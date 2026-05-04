タレントで気象予報士の吉田ジョージさんが3日、亡くなったことが分かった。56歳。所属事務所・オフィスキイワードが4日、発表した。【写真】この後まさか…倒れる直前に東海テレビ『スイッチ！』と記念撮影した吉田ジョージさん同社は、代表取締役・上田彰氏名義で、SNSで【訃報のお知らせ】と題した文書を発表。「弊社所属タレントの吉田ジョージが 令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と発表。「4月17日 東