人気バンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」の元メンバーでギタリストの桑原彰（４１）が４日、自身の「Ｘ」を更新。バンド脱退について持論を語った。「ＵＮＩＳＯＮＳＱＵＡＡＲＥＧＡＲＤＥＮ」、「ヤングスキニー」と、人気バンドのメンバー脱退が続いている。桑原は２日、「Ｘ」で「１００個バンドがあれば脱退の理由も１００通りあるね。でも思ったより日本はいろいろ整っているし実際なんとかなるから安心して第二の人生スタ