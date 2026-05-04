Image: BOCCIA TITANIUM グラスヒュッテに本拠を構えるドイツの名門時計ブランドTutima（チュチマ） が、1991年に立ち上げた「BOCCIA TITANIUM（ボッチアチタニウム）」。ほぼすべてのモデルに純度99.0〜99.7％のチタン素材「ピュアチタニウム」を採用しており、ドイツ時計らしい質実なデザインとリーズナブルな価格で人気を集めています。この質感で2万4200円はお買い得