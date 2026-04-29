日本の大型タンカー「IDEMITSU MARU」が、ホルムズ海峡を通過しました。原油を積んだ日本関係の船舶では、初めてとみられています。ここからは、イラン側の思惑について、中東情勢に詳しい慶応大学・田中浩一郎教授に、そして、交渉に関与した日本政府の動きについて、政治部官邸担当・渡邊翔記者に聞きます。■通航料もとらず…イラン側はなぜ海峡通過を許可？まず、海峡通過の経緯を整理します。「IDEMITSU MARU」は、サウジアラ