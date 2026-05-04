NHK「豊臣兄弟！」では足利義昭が京都を追放され、室町幕府の滅亡が描かれた。過去の大河ドラマでは無能だったり、惨めな将軍などと描かれるが、実際はどうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。足利義昭像（古画類聚）松平定信（編）〔写真＝東京国立博物館／PD-Art (PD-Japan)／Wikimedia Commons〕■「無能な最後の将軍」のイメージが一新NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」は、順調に前半のク