ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが４日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「泥酔はしご酒」に出演した。この日は実業家の三崎優太氏、てんちむ夫妻をゲストに迎えてトークを繰り広げた。てんちむに対して焼きもちを焼くことがあると素直に認める三崎氏に対して、ヒカルは婚姻中に相手に対して「なかったですね、僕は」と答えた。ヒカルは２０２５年５月にインフルエンサーの進撃のノアと交際０日婚で結婚。双方の浮気を容認する