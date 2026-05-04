2026年5月1日、韓国・イーデイリーによると、世論調査の結果、国民10人のうち6人が「敬老優待」を受ける高齢者の年齢を70歳に引き上げることに賛成しているという結果が出た。韓国ギャロップが先月28〜30日に成人男女1002人を対象に調査を行った結果、高齢者の基準年齢を満65歳から70歳に引き上げる案に賛成した人は59％、反対した人は30％と集計された。12％は回答を保留した。老後の生計については「本人が自分で責任を負うべき