議会答弁作成支援や「闇バイト」投稿選別の機能も【ブリュッセル＝秋山洋成】日本政府は、行政機関で生成ＡＩ（人工知能）を安全に利用するための独自システムを海外政府に売り込む方針を固めた。東南アジアなどの新興国や途上国を中心に、日本が推進する「安心安全なＡＩ」の利活用を広げていく。日本企業が、現地の言語や価値観に対応したシステムの開発を担うことも支援する。松本デジタル相は５日、ベルギー・ブリュッセル