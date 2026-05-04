タレントの磯野貴理子（62）が4日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演し、妹の子供たちとの関係について語った。おい、めいを可愛がっているが「絶対におばさんと呼ばせない」とこだわりを披露。「ババアって呼ばれるのはいいのよ。いくらでもババアって呼ばれてもいい。おばさんって呼ばれるのは本当に嫌で。絶対呼ぶなって。貴理ちゃんて呼びなさいねって」と明かした。番組MCのバナナマン・設楽統