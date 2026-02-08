小学生で突然告げられた、全身の神経に腫瘍ができる難病。その後首、脳、腕ーーこれまでに9回の大手術を受け、声と聴力を失い車椅子での生活を余儀なくされた。手術室に入るたびに襲う「もう目覚めないかもしれない」という恐怖。同じ境遇の仲間、支え続けてくれた夫、そして発信することで見つけた“生きる意味”。壮絶な過去と、前を向く現在を追った。【写真】付き合って3年で結婚の話が…田中佳奈さんを支える夫とツーショッ