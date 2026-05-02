２日のＴＢＳ「報道特集」に元自民党幹事長の古賀誠さん（８５）がインタビュー出演した。日下部正樹キャスターの取材を受け、憲法９条に対する意見を語った。２０１２年の引退から１４年。短髪、スーツ姿で、力強い口調で考えを述べた。ネットでも話題となり「古賀誠氏って８５歳なのか」「若いな古賀さん」「久しぶりに古賀さんをみた」「お久しぶりです」「おっと、古賀誠先生出てますね」「元気そうだな」と反応する投稿