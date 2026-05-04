【第1話1】 5月3日 連載開始 「第1話1」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月3日、原作・日之影ソラ氏、作画・堀博昭氏による異種族ハーレムラブコメ「クラフトスキルで異世界の無人島を大改造！ 『……とか思ったら先住民がいて、俺の子種を狙っているようです』」の連載を開始し、ヤンマガWebに「第1話1」と「第1話2」を公開した。 クラフト系ゲームが大好きな大学生ハヤト