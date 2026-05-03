まるで平成のスクールバッグをそのまま小さくしたような、ミニポーチをダイソーで発見。ネイビーとグレーの配色や合皮の質感まで再現度が高く、大人世代の懐かしい記憶を一気に呼び起こすアイテムです。そして見た目だけでなく、財布や鍵、ガジェット収納にも使える万能さも魅力。この機会に要チェックですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニスクールバッグ風チャームポーチ（合皮）価格：￥220（税込）販売ショッ