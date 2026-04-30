長らく日本の教育・キャリア市場において「最強のカード」とされてきた帰国子女という属性がいま、大きな転換点を迎えている。「英語さえできればどこへでも行ける」という成功体験の賞味期限が切れるなか、市場が彼らに突きつける新たな選別基準とは何か。単なる「語学力」を「ビジネス上の思考プロセス」へと昇華できる者と、特権性に安住して日本の就活ルールを冷笑する者ーー。学歴活動家・じゅそうけん氏が、入試実態と出口