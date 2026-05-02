4月30日、音楽番組『STAR』（フジテレビ系）に人気アイドルグループSnow Manが出演。新曲『BANG!!』を地上波で初披露し、ファンから興奮の声が多く寄せられている。そんな中、メンバーの深澤辰哉は思わぬところで注目を集めたようだ。【写真】「食べこぼしが激しいw」深澤辰哉の奇抜な“米粒ファッション”深澤の「米粒ファッション」にツッコミ殺到Snow Manが披露した新曲『BANG!!』は、目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO D