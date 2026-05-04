浚渫船で100年以上の歴史のあるドックを拡張イギリスの造船会社バブコックは2026年4月9日、世界最大級のバックホー浚渫（しゅんせつ）船である「マグナ」を用いたドック工事の様子を公開しました。【動画】は、派手に海底を掘ってる…これが、世界最大のバックホー浚渫船です浚渫船とは、海底の土砂をすくい取る浚渫工事を行うための船です。浚渫工事には主に、ストローのように土砂と海水を吸い上げて掘り下げるポンプ浚渫と