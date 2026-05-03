焼き魚を主力に据えた定食チェーン「炭火焼干物定食 しんぱち食堂」が急速な成長を遂げている。現在、全国に60店舗以上を展開し、さらに今年3月にはすかいらーくホールディングスが買収を発表。さらに出店を加速させ、2030年にグループ300店舗の達成を目指しているという。だが、そんな新進気鋭のチェーン店にも懸念要素が無いわけではない。すかいらーくも不安視する、“思わぬ弱点”が露呈しつつあるというのだ。【前編記事】『