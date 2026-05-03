〈「適応障害と診断」「公務復帰もままならない」宮内庁長官が苦言を呈したことも⋯皇太子ご夫妻への批判が“日常化した”平成の特殊事情〉から続く「宮内庁長官の発言は、本当に“そのまま”受け取っていいのか」。【写真】この記事の写真を見る（2枚）異例の苦言の裏側を探るべく、記者は宮内庁幹部に直撃する。だがそこで浮かび上がったのは、皇室の「家族」と「公」をめぐる深い溝と、内部から噴き出した強烈な反発だっ