先週末も、森保ジャパンの選手たちが欧州各国リーグで活躍を見せた。ＤＦ渡辺剛（フェイエノールト）はオランダリーグのシッタート戦で、同僚のＦＷ上田綺世とともにフル出場。渡辺は１ゴールを挙げ、今季２点目。２―１の勝利に貢献した。アヤックスのＤＦ板倉滉はＰＳＶ戦（２―２）で先発し、復帰後最長となる後半３７分までプレーした。スコットランドでは、ＦＷ前田大然（セルティック）がハイバーニアン戦（２―１）でフ