先ほど、東京都練馬と甲府で気温が30℃を超えて、関東甲信地方で今年初めて真夏日となりました。【映像】真夏日となった東京都の街の人々きょうは暖かな空気と日差しの影響で関東甲信地方を中心に午前中から気温が上がっています。正午までの最高気温は甲府が30.4℃、東京都練馬が30.1℃で関東甲信地方では今年初めての真夏日になりました。東京都心でも28.4℃と今年最高となっていて3日連続の夏日です。まだ暑さに体が