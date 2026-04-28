タレントのシン・ドンヨプが、自身のビジネスに関するエピソードを明かした。4月27日、シン・ドンヨプのYouTubeチャンネルが更新された。【関連】シン・ドンヨプ、自身の息子に「小6から性教育」動画には男性デュオUVのユ・セユンとミュージがゲスト出演し、シン・ドンヨプとさまざまなトークを繰り広げている。この動画では、過去に共演した広告撮影の裏話から、現在シン・ドンヨプが手がけている避妊具の事業まで、幅広い話題が