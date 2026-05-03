自身の非を認めない「謝ったら死ぬ病」が政治家の発言などで話題になる一方、日常では波風を立てないよう「すぐ謝ってしまう」人も少なくない。【映像】批判が殺到した小泉大臣の発言（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、政治家の“謝罪事情”の裏側や「謝らない人」と「謝りすぎる人」に共通する意外な心理について深掘りした。以前から政治家が不祥事を認めないことに対して使われてきた「謝ったら死ぬ病