ユーチューバー・ヒカル（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。13歳年下の新恋人にインスタグラムの運用を一部任せると報告し、ファンからさまざまな反応が寄せられた。ヒカルは4月29日にYouTubeを更新し、人気オーディション番組「PRODUCE101JAPANTHEGIRLS」に出演していた加藤神楽との交際を公表。2人そろって動画に出演し、その際に加藤は現在シングルマザーであることも伝えていた。インスタグラムでは