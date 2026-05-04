卓球・世界選手権団体戦英国・ロンドンで開催中の卓球・世界選手権団体戦で、台湾の女子選手が性的被害を受けた。現地2日、世界ランクで同国トップの21位につける鄭怡静が、セキュリティチェックで胸などを警備員に触られたという。国際卓球連盟（ITTF）が声明を出した他、当事者の鄭怡静もコメントを発表した。警備員によるセクハラ行為があったのは、現地2日午前。台湾メディア「三立新聞」は次のように報じた。「台湾代表チ