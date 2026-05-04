総社警察署 5月4日午後、総社市で知人の男性を鎌で切りつけ殺害しようとしたとして、76歳の男が現行犯逮捕されました。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、総社市に住む無職の男（76）です。 警察によりますと、男は2026年5月4日午後2時20分ごろ、総社市の自宅近くの荒れ地で、知人で自営業の男性（78）の右頬を鎌で切りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。被害者の男性は右頬に切り傷などを負いましたが