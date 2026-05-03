憲法記念日の3日、東京都内では改憲派、護憲派、それぞれが集会を行いました。外国訪問中の高市首相は、改憲派の集会に寄せたビデオメッセージで「行うべきは決断のための議論」だとして、憲法改正に改めて意欲を示しました。高市首相「議論のための議論であってはなりません。私たち政治家が国民の皆様の負託に応えるために行うべきなのは、決断のための議論です」高市首相は「憲法は、時代の要請に合わせて本来、定期的な更新が