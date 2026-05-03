カナダの科学者たちが、古い建物に幽霊が出るとされる理由を突き止めたと主張している。アルバータ州エドモントンのマキュワン大学の新たな研究では、超低周波音（20Hz未満の周波数を持つ音波で、人間の耳には聞こえないが、しばしば物理的な振動として感じられるもの）の影響を調査し、被験者がその存在に気づいていない場合でも、それがイライラ感の増大やコルチゾール値の上昇につながる可能性があるという結論に